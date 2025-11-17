Два легковых автомобиля съехали в кювет на трассах в Карелии

17 ноября в Карелии зарегистрированы две аварии с пострадавшими.
В ГАИ опубликовали сводку происшествий за минувшие сутки.
В Питкярантском районе в 18:15 на 305-м километре автодороги А-121 водитель автомобиля ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком Volvo и опрокинулся в кювет. В аварии пострадал 49-летний водитель отечественной легковушки, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Второе ДТП произошло в Пудожском районе в 15:30 на 482-м километре автодороги А-119. О нем мы писали ранее, стали известны новые подробности. Водитель автомобиля Great Wall не справился с управлением и съехал в правый кювет. В результате 54-летний водитель получил травму.
Госавтоинспекция Карелии в настоящее время устанавливает обстоятельства обоих происшествий.
Ранее автомобиль вылетел в кювет в 1 км от деревни Киково, на автодороге «Долматово — Пудож».