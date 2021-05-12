Два лесных пожара произошли в Карелии за сутки

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии сообщило о двух пожарах, которые произошли в лесах республики за минувшие сутки.

В Пряжинском районе один лесной пожар ликвидирован на площади 0,2 га. В Медвежьегорском районе возгорание было обнаружено с самолета «Цессна» при авиапатрулировании. Группа десантников-пожарных Медвежьегорской лесопожарной станции отправилась на локализацию и ликвидацию пожара. Он был потушен. Площадь этого пожара составила более 6 га.

С начала сезона в лесах республики зарегистрировано 6 лесных пожаров на общей площади 10 га. В прошлом году на эту дату произошло 7 лесных пожаров на площади 49,2 га, рассказали в Минприроды.

Основная причина лесных пожаров — несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах

Ранее сообщалось, что первый в этом году лесной пожар вспыхнул в Карелии из-за весеннего пала травы.