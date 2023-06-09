Два малых города в Карелии вошли в топ самых популярных мест в России для летних путешествий

Один из них оказался самым дорогим в стране.

Российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру, проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления для отдыха в малых городах летом 2023 года. Всего, по оценкам специалистов, в прошлом, 2022 году, спрос на отдых в малых городах увеличился на 25%.

Наибольшей популярностью пользовались малые города на побережье моря или озера. На первом месте оказался Зеленоградск, в топ вошли также Светлогорск, Пионерский на Балтике, Осташков на Селигере.

Наконец, в число самых популярных направлений вошли карельские города на Ладожском озере — Сортавала и Лахденпохья. При этом Сортавала оказался на втором месте, а отдых в Лахденпохье стал самым дорогим — за ночь туристы готовы были оставить около 10 тысяч рублей.