Два масштабных фестиваля откроются на набережной Петрозаводска 8 июля

Центр «Мой бизнес» Республики Карелия приглашает жителей и гостей столицы Карелии посетить фестиваль «Кухня народов Карелии» и ярмарку «Земляничное лукошко».

Не упустите возможность познакомиться с традиционными блюдами местной кухни и приобрести свежую клубнику карельских фермеров, а также стать участником бесплатной развлекательной программы.

Центр «Мой бизнес» ждёт петрозаводчан и гостей города 8 июля с 13 до 22 часов на Гастрономическом фестивале «Кухня народов Карелии». На пересечении проспекта Ленина и набережной Онежского озера будет организована площадка, на которой рестораны со всей республики представят блюда карельской, вепсской, поморской и даже арктической кухни. Здесь же стартует ярмарка «Земляничное лукошко», где можно будет приобрести клубнику карельских фермеров.

Подробности читайте в программе и приходите вовремя, чтобы принять участие в мероприятиях гастрономического фестиваля.

Станьте зрителем очных выступлений поваров-участников Гастрономического конкурса «Под соусом». Его победителем станет тот, кто приготовит самый вкусный соус со свежей клубникой.

Семьи с детьми могут принять участие в кулинарном шоу «Самый семейный рыбник» и в мастер-классе по калиткам, а любители кофе – послушать лекцию «Бариста и Микология» и попробовать необычные кофейные напитки.

В течение всего дня можно будет увидеть работу уникальной русской мобильной печи. С её помощью прямо под открытым небом будут печь рыбники, сульчины и калитки. А на «Станции напитков» вы сможете попробовать летние коктейли, кофе и другие напитки.

Если вы не успеваете посетить гастрономический фестиваль, приходите на ярмарку «Земляничное лукошко». Она будет работать на протяжении 9 дней, с 8 по 16 июля, ежедневно с 11 до 20 часов. Купить свежую клубнику можно будет в любой день, а стать участником развлекательных мероприятий фестиваля – только 9, 15 и 16 июля. В эти дни будут организованы творческие мастер-классы, фотозона, беспроигрышная лотерея и игровая программа для детей на ягодную тематику, конкурс на лучшее фото на ярмарке #МойбизнесУгощает, и дегустация карельских морсов.

Основной организатор мероприятий - Центр «Мой бизнес» Республики Карелия; дополнительную информацию о мероприятиях можно получить у его сотрудников по телефону 8 (8142) 44-54-00 (доб. 140 и 142). В программе возможны незначительные изменения.