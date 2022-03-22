Два матершинника парализовали работу охраняемого объекта в Карелии

Сотрудники Росгвардии с начала недели задержали нескольких нарушителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вечером 21 марта бойцы Росгвардии выехали по тревоге на охраняемый объект в Сегеже. Выяснилось, что причиной были 24-летний и 30-летний мужчины, матерившиеся и мешавшие работе персонала. Нарушителей задержали и доставили в отдел полиции.

В Сортавале в одном из сетевых магазинов неизвестный в пьяном состоянии схватил с полки алкоголь и сбежал. Продавцы не сумели остановить нарушителя.

Прибывшие на место бойцы Росгвардии начали обследовать территорию вблизи магазина и вскоре обнаружили нарушителя. Задержанного, 24-летнего жителя Лахденпохьи, передали в полицию.