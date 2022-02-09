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Два мошенника из Удмуртии, оставившие председателя Пудожского суда Карелии без денег, получили наказание

Новости. Общество
16:52, 11 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Обманувшие председателя Пудожского суда Сергея Копина на 750 тысяч рублей двое жителей Удмуртии отделались условными сроками.

В пятницу, 11 февраля, судья Прионежского районного суда Наталья Молодцова вынесла приговор двоим уроженцам столицы Удмуртии Ижевска. Они обвинялись в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Как во время проведенного полицией предварительного следствия, так и в суде, оба признали свою вину. В результате один из подсудимых — Дантес Дрома был приговорен к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Второй — Егор Панов также получил 3 года условно, с аналогичным испытательным сроком.

Кроме того, суд обязал осужденных погасить нанесенный потерпевшему Сергею Копину материальный ущерб. Но поскольку еще до начала рассмотрения уголовного дела они выплатили ему 500 из 750 тысяч рублей, то за осужденными остался долг в 250 тысяч рублей.

Сам председатель Пудожского суда Сергей Копин в судебном заседании отсутствовал. Приговор пока не вступил в законную силу и будет ли его обжаловать какая-то из сторон, пока неизвестно.

Напомним, в октябре 2020 года председатель Пудожского суда Сергей Копин решил приобрести мини-трактор и стал жертвой мошенников. Уроженцы Удмуртии ловко обвели Сергея Копина вокруг пальца, перехватив интернет-заказ и выманив у служителя закона 750 тысяч рублей. Оставив в итоге, председателя Пудожского суда и без мини-трактора, и без денег.

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