Два моста в Петрозаводске перекроют в ночь с пятницы на субботу

Подрядчик будет производить уборку путепроводов в ночь с 22 на 23 декабря.

В ночь с пятницы на субботу планируется полное перекрытие двух мостов — Пименовского на улице Луначарского и Лобановского на улице Маршала Мерецкова, сообщили в администрации Петрозаводска.



Подрядчик будет производить уборку путепроводов с 21.30 до 6 утра.

В мэрии призвали искать пути объезда и принесли извинения за временные неудобства.