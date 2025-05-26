Два несанкционированных детских лагеря обнаружили в Лахденпохском районе

Юные скалолазы из Санкт-Петербурга покоряли змеиную гору. В таком отдыхе чиновники увидели опасность для детей.

Два детских лагеря были разбиты в Лахденпохском районе. Оба не были зарегистрированы в Центре управления в кризисных ситуациях, что является обязательным требованием. Это стало известно в ходе проверки, которую провели члены муниципальной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Лахденпохском районе.

Оказалось, что в одном лагере 17 детей в возрасте от 9 до 15 лет и четверо взрослых уже несколько дней живут в палатках на территории кемпинга «LadogaCamp» в районе посёлка Сорола. Юные альпинисты и тренеры скалолазного клуба «Атом» из Санкт-Петербурга приехали в наш район для покорения Змеиной горы (Аннанриутта), которая давно используется тренерами как полигон для отработки навыков скалолазания. У подножия горы проходит узкая автодорога, что создаёт опасные ситуации и для водителей, и для альпинистов, отметили проверяющие.

«В момент проверки тренировка проходила в присутствии лишь одного тренера. Подъём ребёнка на скалу страховал другой ребёнок, что даже со стороны выглядело весьма опасно. Предупреждающие знаки и ограждение места тренировки от проезжей части дороги отсутствовали», — говорится в сообщении в официальном паблике Лахденпохского района в ВК.

Никаких сопровождающих документов, подтверждающих лигитимность деятельности детского лагеря, взрослые предъявить не смогли. В Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС России по Республике Карелия детская группа также не зарегистрирована.

Второй детский лагерь оказался неподалёку — на базе кемпинга «SorolaCamp». Увлекающаяся скалолазанием группа из Санкт-Петербурга в количестве 22 детей в возрасте от 8 до 15 лет, была в сопровождении всего двух взрослых — женщины-тренера и её помощника, то есть человека, не имеющего профессиональной подготовки и не способного даже оказать помощь в случае необходимости, утверждают чиновники.

«Все дети занимаются на скалодроме „Северная стена“, приехали в наш район для проведения тренировок на Змеиной горе. Живут в двухэтажном деревянном домике, готовят сами, продукты покупают самостоятельно. Также не было ни приказа питерского клуба о проведении отдыха и тренировок в Республике Карелия в п. Сорола, ни регистрации детского лагеря в ЦУКС», — сообщили проверяющие.

Информацию о туристических группах, занимающихся скалолазанием, передали в Министерство образования Карелии и прокуратуру Лахденпохского района.

Напомним, три года назад группу детей сняли с маршрута на Ладожском озере. Шлюпочный поход для несовершеннолетних из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра организовала общественная организация «Союз морских пехотинцев». Целью группы был Валаамский архипелаг. Но, как оказалось, делать этого было нельзя — как объяснили на сайте прокуратуры, маломерные суда имели разрешения удаляться от берега не более, чем на 3 километра. Кроме того, идти на них можно было лишь при высоте волны не более 0,75 метров. В прокуратуре посчитали, что руководитель похода подверг угрозе жизнь и здоровье детей.