Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Казаки Карелии научат подростков родину любить в декорациях концлагеря 19
07.12.2020 17:23
Штрафы и запреты для жильцов домов начнут действовать с 1 января 1
Сегодня 08:55
На севере Карелии произошло ДТП с пострадавшими (ФОТО)
07.12.2020 21:00
Власти подсчитали ожидаемый средний размер зарплаты работников предприятий Петрозаводска 9
07.12.2020 15:25
В Прионежском районе Карелии скончался талантливый руководитель и организатор Петр Филиппович Востриков
07.12.2020 15:40
Рост численности населения Петрозаводска не остановится даже по самому плохому сценарию 19
07.12.2020 15:52
Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 19 тысяч 1
Сегодня 08:57

Два новых автобуса выйдут на пригородные маршруты автовокзала Петрозаводска

Новости. Общество
13:59, 08 Декабря 2020
фото: Автовокзал Петрозаводска/vk.com/avokzal.karelia
Загрузка...

Автопарк "Карелавтотранс-Сервиса" вновь обновился за счет республиканского бюджета.

В минувший понедельник, 7 декабря, на автовокзал Петрозаводска прибыли два новых пригородных автобуса марки МАЗ.

"Надеемся, что в скором времени после проведения всех необходимых процедур, автобусы выйдут на пригородные маршруты", -  сообщается паблике автовокзала.

Кроме того, сейчас готовятся к выпуску на линию еще пять автобусов, ранее поступивших в распоряжение ГУП РК "Карелавтотранс-Сервис".

Ранее сообщалось, что 13 новых автобусов "ГАЗель-NEXT" (доступная среда) поступили в Петрозаводск, чтобы отправиться в районы республики. На закупку автобусов из республиканского бюджета были выделены 90 млн рублей. В результате в июне этого года в республику поступили 15 автобусов марки "ПАЗ-320435-04 "Вектор Next", которые уже работают в районах, а сейчас – еще 13 машин "ГАЗель-NEXT".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-08 14:37:27
Очень люблю ездить на новых автобусах. Правительству респект. Недовольную шелупонь в игнор
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
03.12.2020, 14:19
Создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман умер от коронавируса

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»