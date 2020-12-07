Два новых автобуса выйдут на пригородные маршруты автовокзала Петрозаводска

Автопарк "Карелавтотранс-Сервиса" вновь обновился за счет республиканского бюджета.

В минувший понедельник, 7 декабря, на автовокзал Петрозаводска прибыли два новых пригородных автобуса марки МАЗ.

"Надеемся, что в скором времени после проведения всех необходимых процедур, автобусы выйдут на пригородные маршруты", - сообщается паблике автовокзала.

Кроме того, сейчас готовятся к выпуску на линию еще пять автобусов, ранее поступивших в распоряжение ГУП РК "Карелавтотранс-Сервис".

Ранее сообщалось, что 13 новых автобусов "ГАЗель-NEXT" (доступная среда) поступили в Петрозаводск, чтобы отправиться в районы республики. На закупку автобусов из республиканского бюджета были выделены 90 млн рублей. В результате в июне этого года в республику поступили 15 автобусов марки "ПАЗ-320435-04 "Вектор Next", которые уже работают в районах, а сейчас – еще 13 машин "ГАЗель-NEXT".