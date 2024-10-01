Два новых автозаправочных комплекса открылись на трассе в Карелию

На трассе «Кола» открылись автозаправки нового поколения.

Компания «РН-Северо-Запад», управляющая розничной сетью «Роснефть» в пяти северо-западных регионах страны, открыла после реконструкции два автозаправочных комплекса нового формата «Зерно». О новых АЗК на федеральной трассе Р-21 «Кола» со ссылкой на сообщение компании пишет «Лента.ру».

В сообщении отмечается, что площадь парковок позволит разместиться не только нескольким туристическим автобусам, но и кемперам, что делает комплексы удобным местом остановки для автотуристов.

Новые комплексы располагаются на популярном автомобильном туристическом направлении из Санкт-Петербурга в Карелию.