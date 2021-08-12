Два новых детских сада откроются в Карелии этой осенью

По словам Артура Парфенчикова, новые дошкольные учреждения будут открыты в рамках национального проекта «Демография».

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе проверки нового детского сада «Акварельки» на Кукковке заявил об открытии еще двух детских садов в республике этой осенью.

Руководитель республики оценил новое здание детского сада, найдя его современным, безопасным и комфортным. Кроме того, Артур Парфенчиков отметил, что корпуса детских садов строятся непосредственно в новых жилых микрорайонах — это удобно для родителей. Также он оценил результаты работы по открытию новых детских садов в рамках проекта «Демография» и рассказал о планах.

«Поскольку новый микрорайон Кукковки активно застраивается, здесь возвели сразу два самостоятельных корпуса — на 150 детей каждый. И это правильно, когда вместе с жилыми домами появляются и новые детские сады. Так, например, осенью свои двери откроет сад на 128 мест в Облачном проезде на Древлянке. Всего за три года по национальному проекту „Демография“ в республике построено 8 зданий детских садов, еще два готовятся принять малышей этой осенью», — сообщил глава региона на своей странице в соцсети.

Ранее Артур Парфенчиков заявил о необходимости повышать зарплаты врачей и учителей в Карелии.