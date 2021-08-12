Реклама
За депутатские мандаты депутатов Петросовета бороться будут только партии
12.08.2021 16:02
В карельском Центризбиркоме заканчивается период регистрации кандидатов и партий на предстоящих выборах
11.08.2021 17:48
Элла Памфилова: «Число попыток дискредитировать выборы будет беспрецедентным»
11.08.2021 16:51

Два новых детских сада откроются в Карелии этой осенью

Новости. Общество
09:40, 17 Августа 2021
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

Новости партнеров

По словам Артура Парфенчикова, новые дошкольные учреждения будут открыты в рамках национального проекта «Демография».

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе проверки нового детского сада «Акварельки» на Кукковке заявил об открытии еще двух детских садов в республике этой осенью.

Руководитель республики оценил новое здание детского сада, найдя его современным, безопасным и комфортным. Кроме того, Артур Парфенчиков отметил, что корпуса детских садов строятся непосредственно в новых жилых микрорайонах — это удобно для родителей. Также он оценил результаты работы по открытию новых детских садов в рамках проекта «Демография» и рассказал о планах.

«Поскольку новый микрорайон Кукковки активно застраивается, здесь возвели сразу два самостоятельных корпуса — на 150 детей каждый. И это правильно, когда вместе с жилыми домами появляются и новые детские сады. Так, например, осенью свои двери откроет сад на 128 мест в Облачном проезде на Древлянке. Всего за три года по национальному проекту „Демография“ в республике построено 8 зданий детских садов, еще два готовятся принять малышей этой осенью», — сообщил глава региона на своей странице в соцсети.

Ранее Артур Парфенчиков заявил о необходимости повышать зарплаты врачей и учителей в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2021, 14:53
Издан документ с названиями карельских болот, где запретили сбор редких ягод
12.08.2021, 16:27
Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
16.08.2021, 10:01
Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии
15.08.2021, 10:08
Стало известно, кого спасатели нашли вмерзшим в лед в Онежском озере в Карелии
13.08.2021, 06:40
Жуткие кадры: в центре Петрозаводска сбили велосипедиста

Аналитика

16.08.2021 11:29
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Не детектив, а лирическая повесть 2
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы 3
11.08.2021 12:22
Вровень со звездами
10.08.2021 18:12
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:11
Без политики
Повышение надежности электроснабжения микрорайона Соломенное
В СМИ на прошедшей неделе появились сообщения об участившихся случаях отключения электричества в Соломенном.
«Быть фермером — это игра!»
11.08.2021 11:05
Руководство по выбору и покупке колец с изумрудом
10.08.2021 18:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»