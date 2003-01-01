Два новых ФАПа и амбулаторию построят в Пудожском районе Карелии

В Минздраве республики рассказали, на каком этапе работы сейчас.

В Пудожском районе Карелии в этом году построят два новых фельдшерско-акушерских пункта и одну врачебную амбулаторию. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Работы идут по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Новые ФАПы появятся в поселках Подпорожье и Пудожгорский. Врачебную амбулаторию построят в поселке Шальский.

Сейчас в Пудожгорском уже завершают внутреннюю отделку и благоустройство территории. В Подпорожье строительство тоже идет к завершению, а в Шальском работы только начались.

— В поселке Пудожгорский фельдшерско-акушерским пунктом заведует Светлана Павловна Полина. Стаж работы у неё 37 лет, из них 28 — в Пудожской Ц. Б. Также на ФАПе трудится и медицинская сестра Милана Олеговна Елизарова. Они, как и местные жители, очень ждут появления нового ФАПа, — отметил Охлопков.

Напомним, ранее сообщалось, что всего в 2025 году в отдаленных деревнях и селах Карелии появятся 9 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 8 врачебных амбулаторий.