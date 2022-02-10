Два новых фонда Сбер Управление Активами доступны в валюте

Два биржевых фонда Сбер Управление Активами — «Блокчейн Экономика» (тикер — SBBE) и «Оптимальный глобальный портфель» (SBOG) — теперь можно купить не только за рубли, но и доллары, а SBOG — и за евро.

БПИФ «Сбер — Блокчейн Экономика» — первый на российском фондовом рынке биржевой фонд, который даёт инвестору возможность заработать на блокчейн-экономике без сложностей, связанных с непосредственной разработкой, покупкой, хранением и продажей цифровых активов. В его состав входят ценные бумаги компаний, основная деятельность которых связана с блокчейн-технологиями. На сегодняшний день они применяются в самых разных отраслях и решают самые разные задачи — от защиты личных данных и подтверждения авторских прав до создания платформ интернета вещей и проведения онлайн-голосований.

БПИФ «Сбер — Оптимальный глобальный портфель» инвестирует в акции крупнейших американских компаний из индекса S&P 500, включая акции, по которым выплачиваются высокие дивиденды, а также облигации компаний из США и развивающихся рынков, таких как Китай, Бразилия, Индонезия и другие. Помимо этого, в состав фонда входит золото в качестве защитного актива [1]. Фонд хорошо диверсифицирован и нацелен на получение долгосрочного прироста вложений в валюте.

Также в валюте доступны и другие фонды Сбер Управление Активами, которые инвестируют в иностранные ценные бумаги.

«Валютная диверсификация — хороший способ защитить свои средства от инфляции. Многим нашим клиентам удобнее вкладывать в иностранные ценные бумаги доллары. Мы всегда стараемся предоставить клиентам максимально гибкий и удобный сервис, которые позволит им эффективно управлять своими деньгами», — генеральный директор Сбер Управление Активами Евгений Зайцев.

[1] Вложения в акции, облигации и золото осуществляется посредством приобретения паев иностранных ETF на указанные активы

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ПАО Сбербанк не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Информация не содержит рекламу ценных бумаг.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк