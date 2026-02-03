В Карелии набирает обороты скандал, связанный с заработной платой учителей. В эпицентре событий оказались педагоги из поселка Заозерный Сортавальского округа.
Академик РАН рассказал, когда человечество будет готово к первому полету на Марс
Две квартиры загорелись в доме на севере Карелии
Самые читаемые новости за 3 февраля
Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Петрозаводске
В Министерстве образования Карелии заявили: сведений об отмене взыскания учителям не поступало
Два французских авто столкнулись на пешеходном переходе в Питкяранте
Умерла советская телеведущая, ведущая «КВН» и программы «Спокойной ночи, малыши!» Светлана Жильцова
Водителям легковых автомобилей могут разрешить управлять вездеходами
Министр образования Карелии оценила ремонт школы №1 города Сортавала
Перед «Гипербореей» в Петрозаводске проверили толщину льда в акватории набережной
В Суоярви по предписанию Госкомитета управляющая компания отремонтировала стену в подъезде
Более 250 детей появились на свет в Петрозаводске в январе
Конституционный суд РФ разрешил регистрацию в апартаментах
В фонде «Защитники Отечества» рассказали о работе социальных координаторов
Морозы до -26°С и небольшой снег прогнозируют в Карелии 4 февраля
Два педагога из Карелии получили дисциплинарные взыскания за фото о низкой зарплате
Охотники добыли двух волков в Пикярантском районе
Глава Карелии: Онежскую набережную Петрозаводска отремонтируем при поддержке Москвы
Взрывы будут греметь в Кондопожском районе до вечера 3 февраля
Олимпийский чемпион из Карелии выиграл международный турнир по тхэквондо
В Петрозаводске мошенники под видом оператора связи и «Госуслуг» похитили молодого человека 138 000 рублей
Военный летчик возглавит аэропорт Петрозаводска
Соревнования по зимнему рыбатлону в Беломорском округе прошли в экстремальных условиях
NASA перенесло первый за 50 лет полёт к Луне
Завершился прием заявок на VII Международную премию «Мой ласковый и нужный зверь»
Двухлетний ребенок пострадал при столкновении двух иномарок в Петрозаводске
Четыре луны попали в объектив жительницы Костомукши
Спасатели проведут взрывные работы на реке Нижний Выг в Беломорске
Сегодня отмечают Всемирный день кормления птиц
Карельский строительный материал получил сертификат безопасности для строительства
АвтоВАЗ начал продажи новой Lada Vesta на газовом топливе
Два ведущих врача из Карелии получили престижные федеральные награды в Санкт-Петербурге
В большинстве регионов России ожидается сильное похолодание
Зимние паводки участились на реках Карелии из-за изменения климата
Россия вышла из топ-5 самых пьющих стран
Правительство рекомендует увеличить фиксированную часть зарплаты педагогов
В Пряжинском районе охотники взяли в кольцо волчью стаю
Житель Карелии устроился почтальоном и получил 80 тысяч рублей по социальному контракту
В центре Петрозаводска из-за фестиваля «Гиперборея» изменится схема движения
Жители посёлка Ладва-Ветка сообщили о выходе волка к домам
В Чалне горела пристройка дома с человеком внутри
Камеры устанавливают на Кукковском мосту в Петрозаводске
Крышу Дома культуры отремонтировали в Мелиоративном
Минпросвещения утвердило даты весенних каникул
Выживший в страшном ДТП под Лодейным Полем 7-летний мальчик переведён из реанимации
В «Газпроме» объяснили причину перебоев с газом в домах Петрозаводска
Беломорский округ прощается с погибшим на СВО Алексеем Белешевым
В Петрозаводске задержан мошенник, продавший пенсионеру поддельный телефон
В Петрозаводске стартовал юбилейный фестиваль «Гиперборея»
Карельский гранит используют для ремонта на Ленинградском вокзале Москвы
7 пожарных Пудожа за 20 минут ликвидировали возгорание дров
В феврале отменили несколько автобусных рейсов из Петрозаводска
В России с февраля изменились правила возврата техники
Волонтеры спасли еще одного алабая с фермы в Заозерье
В Беломорске отпраздновали бриллиантовую и золотую свадьбы
Полка «Сделано в Карелии» вошла в тройку лидеров продаж среди регионов на Ozon
Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, когда в России закончится сезон гриппа и ОРВИ
В Карелии начался прием заявок на лучшую книгу 2025 года
На набережной Петрозаводска появились первые работы изо льда
Владельцам фермы в Заозерье выписали три протокола из-за останков животных
Назван самый длинный рабочий месяц 2026 года
Февраль в Карелии будет холоднее обычного и малоснежным
В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на рак
В Карелии набирает обороты скандал, связанный с заработной платой учителей. В эпицентре событий оказались педагоги из поселка Заозерный Сортавальского округа.