Два педагога из Карелии получили дисциплинарные взыскания за фото о низкой зарплате

Два педагога Туокслахтинской школы в посёлке Заозерный (Сортавальский округ, Карелия) получили дисциплинарные взыскания за размещение в социальных сетях фотографий с требованием достойной оплаты труда. В приказе администрации их действия были расценены как «политическая агитация».

Инцидент произошёл после того, как учителя поддержали всероссийскую акцию, инициированную педагогом из Красноярского края. Её целью было привлечение внимания к проблеме низких зарплат. 12 января фотографии карельских учителей опубликовали в сообществе профсоюза «Учитель».

Председатель Карельской профсоюзной организации работников образования Марина Утицына выступила в защиту коллег, подчеркнув, что их действия не были ни политической акцией, ни инициативой профсоюза.

— Кроме того, мы не видим нарушений закона об образовании, педагоги не проводили урок, детей в этот момент в классе не было. Они выразили свою позицию и хотят получить ответы на свои вопросы, — пояснила Марина Утицына изданию «Фактор».

Она отметила, что региональный профсоюз образования предложил работодателю отозвать взыскание, но ответа от директора школы и Управления образования округа пока не последовало.

По словам Утицыной, проблема с оплатой труда в республике носит системный характер: обращения поступают из разных районов, окладная часть давно не индексировалась, а норматив финансирования не отвечает потребностям отрасли.

Ранее прокуратура Карелии уже выявляла аналогичные нарушения в оплате труда воспитателей в посёлке Лоухи.