Два пенсионера исчезли в Карелии

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о поисках Марины и Александра Смирновых, пропавших сегодня.

Пропали Смирнова (Тергоева) Марина Сергеевна 67 лет и Смирнов Александр Фёдорович 70 лет. Об этом информирует поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Сообщается, что пенсионеры пропали в поселке Нелгомозеро Петровского сельского поселения Кондопожского района. С 31 августа этого года их местонахождение неизвестно.