Два пешехода оказались под колесами автомобилей за сутки в Карелии

Восьмилетний ребенок и 29-летняя женщина получили травмы после автомобильных наездов.

Оба наезда произошли в четверг, 28 июля, информирует ГИБДД.

В 20:50 в районе дома № 18 по улице Петрозаводской в поселке Мелиоративный Прионежского района водитель автомобиля «ВАЗ 2115» сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП 8-летний мальчик травмирован.

В Петрозаводске на Октябрьском проспекте в районе дома № 58 пострадала женщина-пешеход. ДТП произошло в 22:49. Водитель автомобиля «Renault Sandero» при проезде регулируемого перекрестка на разрешающий сигнал светофора допустил наезд на пешехода — 29-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. С полученными травмами женщина доставлена в больницу.

По информации ГИБДД, с начала года на дорогах республики произошло 58 дорожных аварий с участием пешеходов, в которых 3 человека погибли и 58 получили травмы. В числе пострадавших — 22 ребенка.