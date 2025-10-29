Два пешеходных моста обновили в Медвежьегорске

Ветхие мосты в Медвежьегорске отремонтировали.
Пешеходные мосты через реку Кумса в Медвежьегорске привели в порядок. Ими ежедневно пользуются сотни жителей города.
— Из-за износа покрытия мосты всё чаще нуждались в текущем ремонте и замене отдельно взятых поврежденных элементов. Провели обследование и заложили средства в бюджет, — рассказала глава администрации района Людмила Журавлева на своей странице в ВК.
Этой осенью покрытия мостов заменили.
Ранее стало известно, что в Петрозаводске открыли движение по новому Курганскому мосту.