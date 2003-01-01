Два пляжа в Лоухском районе Карелии соответствуют всем санитарным нормам

Популярные места купания на севере республики признали безопасными.

Роспотребнадзор Карелии рассказал о результатах проверки пляжей в Лоухском районе. В августе специалисты взяли пробы воды и почвы в двух местах: на озере Тухка в поселке Пяозерский и в Чупинской губе Белого моря в поселке Чупа.

Анализы показали, что вода соответствует нормам по микробиологическим показателям, а почва — по паразитологическим и микробиологическим требованиям. Это означает, что эти места безопасны для купания и отдыха. При этом в ведомстве отметили, что официальные санитарно-эпидемиологические заключения для пляжей в Карелии не выдавались.

Напомним, ранее Роспотребнадзор проверил популярные места купания в Сортавальском округе. Как выяснилось, все они небезопасны.