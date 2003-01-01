Два подростка пострадали в столкновении питбайков в Петрозаводске

Юные водители питбайков попали в ДТП на окраине города.

4 октября 2025 года в Петрозаводске на Суоярвском шоссе столкнулись два питбайка под управлением несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГАИ.

Столкновение произошло в районе дома № 46, недалеко от песчаного карьера. По предварительной информации, 15-летний водитель на питбайке «Прогаси» совершил столкновение с другим питбайком марки «КТМ», которым управлял 13-летний подросток.

Инцидент произошел в 13:26. Оба подростка получили травмы. С места происшествия их доставили в Детскую республиканскую больницу.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются, по факту происшествия проводится проверка.

Напомним, ранее в столкновении двух мопедов под Сегежей пострадал подросток.