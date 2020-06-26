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Два поджога произошли за ночь в Петрозаводске: горели гаражи и подъезд

Новости. Происшествия
13:31, 27 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац
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В столице Карелии в результате поджогов воспламенились гараж и подъезд двухэтажного жилого дома.

В пятницу, 26 июня, в 23:12 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (13 чел., 4 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в частном гараже по адресу улица Куйбышева у дома 14. В 23:39 пожар был ликвидирован.

В МЧС сообщили, что горел одноэтажный гараж, принадлежность котрого устанавливается. В результате пострадали соседние объекты: два гаража значительно повреждены, у двух - повреждены стены. Причина возгорания - поджог.

Пожару был присовен ранг 1-БИС из-за его повышенной опасности. Спасатели эвакуировали из объекта один газовый баллон. Погибших нет. Виновные устанавливаются.

27 июня в 01:13 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (18 чел., 5 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: улица Мурманская дом 17. В 01:22 пожар был ликвидирован.

Как сообщили в МЧС, огнем были повреждены детская коляска и стены подъезда. Причина случившегося – поджог. Виновный и ущерб устанавливаются. Погибших нет.

Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся на территории центрального карьера "Карельского окатыша".

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