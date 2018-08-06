Два пожара произошло в Петрозаводске вечером в воскресенье

В карельской столице 5 августа зафиксированы два пожара на предприятии и в жилом доме, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Так, в 20.35 на Шуйском шоссе произошел пожар в здании деревообрабатывающего предприятия, принадлежащего ООО "Магия огня". В результате повреждена стена помещения сушильной камеры и дрова.

В 23.16 произошел пожар в жилом доме на улице Кирпичная. Огнем поврежден пол кухни и кресло. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Виновный, ущерб устанавливаются.