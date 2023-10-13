Два пожарных караула боролись с огнем в Муезерском районе

Пожарные не дали распространиться огню, но большая постройка сильно пострадала.

О пожаре рассказали в отряде противопожарной службы Муезерского района.

В воскресенье, 15 октября, сотрудники пожарной части № 73 поселка Суккозеро - дежурный караул и привлечённый караул свободной смены ликвидировали пожар в частном гараже.

Пожарные не дали распространиться огню.

Жертв нет, травмы тоже никто не получил. Но от огня сильно пострадала постройка.

Причины пожара и масштаб ущерба выясняются.