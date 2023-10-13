Два пожарных караула боролись с огнем в Муезерском районе

Пожарные не дали распространиться огню, но большая постройка сильно пострадала.
О пожаре рассказали в отряде противопожарной службы Муезерского района.
В воскресенье, 15 октября, сотрудники пожарной части № 73 поселка Суккозеро - дежурный караул и привлечённый караул свободной смены ликвидировали пожар в частном гараже.
Пожарные не дали распространиться огню.
Жертв нет, травмы тоже никто не получил. Но от огня сильно пострадала постройка.
Причины пожара и масштаб ущерба выясняются.
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