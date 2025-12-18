Два пожилых человека пострадали в двойной аварии в Прионежском районе

Появились подробности и фото с места двойной аварии в Прионежье.
В Карелии утром 18 декабря на автодороге «Кола 435 км — ст. Шуйская» в Прионежском районе произошла двойная авария с пострадавшими.
Как рассказали в Госавтоинспекции, около 08:50 55-летний водитель автомобиля BMW X5, выполняя разворот с обочины, не уступил дорогу и столкнулся с попутно движущимся автомобилем ŠKODA. После этого ŠKODA съехала на обочину, а BMW остановился на проезжей части, перекрыв одну из полос.
Водитель BMW вышел из машины, чтобы оценить последствия первого столкновения, но при этом не включил аварийную световую сигнализацию и не установил знак аварийной остановки. Это привело ко второму ДТП.
Следом за ними двигался автомобиль HAVAL H9, который совершил наезд на стоящий BMW. В результате этого удара травмы получили 76-летний водитель и 72-летняя пассажирка HAVAL.
