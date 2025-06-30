Два района Петрозаводска остались без горячей воды

Специалисты устраняют последствия аварий.

13 июля в двух районах Петрозаводска отключили горячую воду, сообщили в ЕДДС города. Без горячей воды остались жители микрорайонов Голиковка и Зарека.

В 09:00 из-за аварии на сетях отключили горячую воду по адресам: улица Волковская, 4Б; улица Правды, 9, 11, 11А.

В 10:40 из-за аварии на внутридомовой инженерной системе горячего водоснабжения без воду отключили в доме №11 по улице наб. Лососинская.

На улицах Волховская и Правды воду уже дали. Жители улицы Лососинская до сих пор ждут устранения аварии.