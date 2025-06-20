Два ребенка пострадали в аварии в Карелии

Из-за аварии пострадали три человека, двое госпитализированы.

Вчера, 26 июня, в 19:13 у поворота на поселок Березовка в Кондопожском районе произошла авария. В ДТП пострадали дети. Об этом сообщили в МВД по республике.

По предварительным данным, «Газель» не уступила проезд автомобилю Hyundai, который ехал по главной дороге, что привело к аварии. Дети 6 и 9 лет, которые в момент аварии были в легковушке, госпитализированы.

Водителю иномарки 1986 года рождения оказали медицинскую помощь. В «Газели» находились водитель 1982 года рождения и женщина-пассажир. Устанавливаются обстоятельства аварии.