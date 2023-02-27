Два рецидивиста прикарманили дорогие сувениры в магазине в центре Петрозаводска

Двое молодых людей украли сувениры ручной работы и продали их, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работницы небольшого магазина сувениров, расположенного в центре города. Она обнаружила, что из торгового зала пропал товар на сумму свыше 7 тысяч рублей. На месте не оказалось нескольких браслетов, а также обложек для паспорта ручной работы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изучили запись камеры видеонаблюдения и установили, что к хищению причастны двое граждан. Под подозрением оказались жители Петрозаводска 28 и 29 лет, оба ранее судимые за имущественные преступления.

Молодые люди сознались в содеянном и рассказали, что похищенное имущество успели сбыть. По признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело.