11:01, 19 Апреля 2018
"Два резидента в ближайшие недели заходят на площадку и начинают строить предприятия"
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Первые две компании – резиденты промышленного парка "Надвоицы" – начнут работу в ближайшие недели, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
"Два резидента в ближайшие недели заходят на площадку и начинают строить предприятия", - сказал Парфенчиков в четверг в парламенте республики.
Ранее вице-премьер правительства Карелии сообщил, что резидентами промпарка "Надвоицы" станут ООО "Метконпарк" и ООО "Спецкрой".
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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