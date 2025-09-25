Два спортивных праздника пройдут в Петрозаводске в начале октября

Жителей Карелии приглашают принять участие в двух легкоатлетических соревнованиях.
В начале октября на территории спорткомплекса «Курган» в Петрозаводске пройдут два массовых легкоатлетических соревнования, сообщили в Центре спортивной подготовки Карелии.
Так, 3 и 4 октября жителей республики приглашают попробовать силы в Легкоатлетическом кроссе, посвящённом памяти мастера спорта СССР Арне Кивекяса.
— К участию допускаются сборные команды городских округов и муниципальных районов (состав команды — 10 участников), а также все желающие в личном зачёте, — рассказали в ЦСП.
Бегунам обоих полов 1974 — 2011 годов рождения предстоит преодолеть дистанции от 1 до 5 км. Для участия в состязании требуется предварительная регистрация на сайте.
Кроме того, 4 октября будет проводиться Республиканский фестиваль Северной ходьбы, на котором желающим предлагают пройти 3 км без фиксации времени.
— Вас ждёт чай с калиткой на финише, сертификат участника, розыгрыш ценных призов, а также атмосфера осени, красочные виды и отличное настроение, — отметили организаторы.
С собой необходимо будет иметь паспорт, медицинский допуск и страховой полис от несчастного случая.
Атлетам необходимо заранее зарегистрироваться для участия в мероприятии.