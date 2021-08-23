Два столкнувшихся автомобиля перегородили главную улицу Петрозаводска (ВИДЕО)

Две машины днем 26 августа не поделили перекресток проспекта Ленина и улицы Энгельса.

В центре Петрозаводска, на нерегулируемом перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса, 26 августа в 11.37 произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Один из участников ДТП поворачивал с проспекта Ленина на улицу Энгельса, в сторону Круглой площади, в то время как другой автомобиль, напротив, выезжал на перекресток со стороны улицы Энгельса. Столкновение произошло непосредственно на проспекте Ленина.

Как сообщается, обошлось без жертв, автомобили в результате ДТП получили механические повреждения.

Момент ДТП попал на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо», ролик был выложен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».