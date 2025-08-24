Два судна столкнулись в водах Карельского перешейка

А аварии двух катеров в Выборгском заливе пострадали семеро человек.

Авария с участием двух маломерных судов произошла вечером 23 августа в Выборгском заливе Балтийского моря в Ленинградской области, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении СК России.

На одном из катеров находились пассажиры. Семеро человек пострадали, трое были госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации.