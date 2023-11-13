Два троллейбуса вернутся на свои старые маршруты

Ремонт моста закончен – путь открыт.

На время реконструкции Путейского моста на улице Антикайнена в Петрозаводске были изменены троллейбусные маршруты № 3 и 8. Муниципальное предприятие «Городской транспорт» сообщает, что с 16 ноября они снова будут ходить, как и до ремонта.

Проект «Жизнь и кошелек» напоминает пассажирам, как будут следовать троллейбусы. Кстати мост через Лососинку между улицами Антикайнена и Мерецкова планируется закрыть на ремонт уже в январе 2024 года, который продлиться около двух лет.