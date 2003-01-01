Два троллейбуса временно изменят свои маршруты

Из-за повреждения контактной сети изменятся маршруты в троллейбусах №4 и №5.
О временных неудобствах сообщили на предприятии «Городской транспорт».
— Троллейбусный маршрут № 4 будет пролегать через площадь Гагарина в обоих направлениях. Маршрут № 5 временно изменен и проходит через Первомайский проспект и Заводскую улицу до конечной остановки «ДСК». Обратный путь осуществляется аналогично: от к/ст «ДСК» через Заводскую ул. и Первомайский пр. до к/ст «Лыжная улица», — говорится в сообщении.
Восстановительные работы на контактной сети продлятся до 4 сентября, уточнили троллейбусники.