Два туристических маршрута с петроглифами планируют развивать в Карелии

В Карелии планируют запустить маршруты «Великий Русский Северный Путь» и «Онежский вояж».
О двух новых туристических маршрутах, рассказал на своей странице в ВК глава Карелии Артур Парфенчиков. Оба проходят через петроглифы — «Беломорские» и «Онежские».
Первый маршрут — «Великий Русский Северный Путь». Он проходит от Московского Новодевичьего монастыря до Соловецкого архипелага, большая часть — именно по территории нашей республики, через карельские монастыри и древние храмы, через Петрозаводск, остров Кижи и Беломорск, где находится объект ЮНЕСКО.
Второй маршрут — «Онежский вояж». Он будет проходить вокруг Онежского озера и объединит природные и культурные достопримечательности нескольких регионов. Работают над ним совместно с Вологодской и Ленинградской областями. В Карелии основными точками маршрута станут музей-заповедник «Кижи», археологический комплекс «Онежские петроглифы» и город Петрозаводск.
— Сегодня мы активно работаем над тем, чтобы увеличить долю туризма в валовом региональном продукте. Сейчас это порядка 4%. Но мы ставим себе задачу к 2030 году достигнуть отметки 8%, — отметил Артур Парфенчиков.
Ранее сообщалось, что поток туристов в Петрозаводске удвоился за шесть лет.