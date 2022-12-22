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Два участка исправительных центров открылись в Петрозаводске

Новости. Общество
17:50, 22 Декабря 2022
фото: Правительство Карелии

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Осужденные за незначительные преступления к принудительным работам будут жить в специальных центрах и работать на предприятиях города, сообщили в правительстве республики.

Сегодня в Петрозаводске состоялось открытие двух участков исправительных центров, один из которых действует в Сулажгоре, второй −  на базе крупнейшего камнеобрабатывающего предприятия региона, расположенного на территории Южной промзоны.

Оба центра включают жилые комнаты, помещения для приготовления и приема пищи, мытья посуды, стирки, хранения личных вещей, воспитательной работы, санузлы. Проживать в таких условиях будут осужденные за преступления небольшой и средней тяжести, а также получившие смягчение наказания. Режим там значительно мягче правил поведения в колонии. Заключенным разрешат ходить в своей одежде, пользоваться мобильными телефонами и компьютерами.

Вместе с тем все действия осужденных будут контролировать видеокамеры, изображение с которых выводится на экран дежурному. Выход с территории центров строго регламентирован.

В церемонии открытия центров приняли участие замминистра юстиции России Всеволод Вуколов, заместитель главы Карелии Александр Пшеницын, глава Петрозаводска Владимир Любарский, начальник Управления Минюста по республике Наталья Веденеева, руководство и личный состав регионального Управления федеральной службы исполнения наказаний России, представители Общественного совета УФСИН и религиозных организаций.

«Это еще один пример исполнения поручений президента Российской Федерации, факт сотрудничества Министерства юстиции, правительства республики, бизнеса и Федеральной службы исполнения наказаний. Регион с этим справился в кратчайшие сроки, − сказал Всеволод Вуколов. – Осужденные к принудительным работам трудятся на предприятиях как обычные граждане и проходят курс полноценной социализации».

В Сулажгоре  осужденные будут проживать в здании бывшего общежития. Трудиться им предстоит на различных предприятиях карельской столицы. Региональное УФСИН уже заключило соглашения о привлечении осужденных к работам на Городском комбинате благоустройства, Литейном заводе, в организациях по оказанию жилищно-коммунальных услуг.  К месту работы и проживания осужденных будут доставлять работодатели.

Исправительный центр на территории Южной промзоны стал совместным проектом УФСИН и камнеобрабатывающего предприятия «Каменъ». Открытие учреждения позволит компании «Каменъ» обеспечить свое производство работниками. Новые сотрудники пройдут необходимое обучение и будут распределены по рабочим местам в зависимости от способностей и навыков. Осужденные смогут работать разнорабочими, распиловщиками, полировщиками камня, упаковщиками продукции.

Отметим, что в Карелии есть опыт организации подобных участков: исправительный центр на 80 мест действует в Сегеже с 2017 года.

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