Два ученика начальных классов ушли из школы в Петрозаводске и пропали

В столице Карелии ведется поиск двух школьников, которые исчезли во вторник, 12 апреля.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавших школьников. Двое учеников начальных классов 12 апреля около 14:30 ушли вместе из школы в микрорайоне Зарека и до настоящего момента их местонахождение неизвестно. Об этом информирует команда «Доброспас».

Антонов Никита 2013 года рождения. На вид 8 лет, рост 120 см., худощавого телосложения. Одет в серую шапку, черную куртку, синие джинсы, черные ботинки. При себе имел рюкзак синего цвета.

Иванищев Денис 2012 года рождения (на фото в красной шапке). На вид 10 лет, рост 120 см., плотного телосложения. Одет в красную шапку, черно-серую футболку, черные штаны, серые кроссовки. При себе имел рюкзак цвета хаки.

Всех, видевших разыскиваемых 12 апреля и позднее или имеющих информацию об их местонахождении, полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 987 240-03-41, (8 8142) 73-92-40.