Два уроженца Сортавалы погибли в ходе СВО

В столице Северного Приладожья простились с двумя земляками, погибшими при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.
18 января два военнослужащих из Сортавалы — 50-летний Алексей Анатольевич Агарков и 48-летний Андрей Владимирович Янченко — погибли при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания Карелии Татьяна Тишкова на своей странице ВКонтакте.
— Искренние слова соболезнования родным и близким, друзьям и знакомым Алексея Анатольевича и Андрея Владимировича. Сил вам пережить такое горе. Скорбим вместе с вами. Светлая память и вечная слава Героям, — написала она.
Ранее стало известно, что в ходе СВО погиб уроженец Беломорского округа Александр Сергеевич Савицкий. Церемония прощания с бойцом будет проходить 6 февраля с 11:00 до 12:00 в траурном зале города Беломорска. Похороны состоятся в населенном пункте Сухое.