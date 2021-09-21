Два ведущих молокозавода Карелии могут остановиться из-за нехватки сырья

«Славмо» и «Олонецкий молочный комбинат» отказались покупать молоко у карельских производителей по повышенной цене, и сырье стало уходить в Вологодскую область.

Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства Карелии, на российском рынке повысились закупочные цены на молоко. Причиной стал рост стоимости комбикормов примерно на 30%, что привело к увеличению себестоимости производства молока.

Как следует из официального пресс-релиза министерства, в этой связи крупнейшие карельские производители молока - «Племенное хозяйство «Ильинское» и «Племсовхоз «Мегрега» направили предложения о повышении закупочной цены молокоперерабатывающим предприятиям «Славмо» и «Олонецкий молочный комбинат», от которых был получен официальный отказ в пересмотре цены.

«В ходе переговоров с потенциальными покупателями Вологодской области была выявлена возможность реализации молока по существенно более высокой стоимости (увеличение до 10%), в связи с чем было принято решение о частичном перенаправлении сырья за пределы Республики Карелия», - сообщили в региональном Минсельхозе.

До настоящего времени договоренности о рыночной цене между карельскими производителями молока и крупнейшими переработчиками не достигнуты.