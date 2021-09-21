Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49

Два ведущих молокозавода Карелии могут остановиться из-за нехватки сырья

Новости. Общество
06:40, 29 Сентября 2021
фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Новости партнеров

«Славмо» и «Олонецкий молочный комбинат» отказались покупать молоко у карельских производителей по повышенной цене, и сырье стало уходить в Вологодскую область.

Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства Карелии, на российском рынке повысились закупочные цены на молоко. Причиной стал рост стоимости комбикормов примерно на 30%, что привело к увеличению себестоимости производства молока.

Как следует из официального пресс-релиза министерства, в этой связи крупнейшие карельские производители молока - «Племенное хозяйство «Ильинское» и «Племсовхоз «Мегрега» направили предложения о повышении закупочной цены молокоперерабатывающим предприятиям «Славмо» и «Олонецкий молочный комбинат», от которых был получен официальный отказ в пересмотре цены.

«В ходе переговоров с потенциальными покупателями Вологодской области была выявлена возможность реализации молока по существенно более высокой стоимости (увеличение до 10%), в связи с чем было принято решение о частичном перенаправлении сырья за пределы Республики Карелия», - сообщили в региональном Минсельхозе.

До настоящего времени договоренности о рыночной цене между карельскими производителями молока и крупнейшими переработчиками не достигнуты.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2021-09-29 09:52:19
Предполагаю, в переводе на язык потребителя, начались проблемы с поставками пальмового масла.
Гриша
2021-09-29 09:50:48
Придется гале идти работать по специальности - в школу. :)
Козьма
2021-09-29 09:42:24
Нормально-работающие предприятия высоким чинушам не нужны , они привыкли работать с мутными , где можно что то поиметь , отжать ( мусорная тема например ) .Команда , однако .
Горожанин
2021-09-29 09:40:57
А готовые молочные продукты потом из Вологды придут в Карелию. И карелы будут их покупать по повышенной цене, обеспечив рабочие места вологжанам. А кто тут бенефициар?
NEZITIC
2021-09-29 09:02:59
ни чего.... Галя Ширшина закупит в Белоруссии, у Васи Попова там замутки есть... не в первый раз.... оппозиционеры пусть крутятся.... может Госдеп сША молоком поможет
Любка
2021-09-29 08:23:15
Без гали и васи
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.09.2021, 10:54
Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске
27.09.2021, 15:58
В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
24.09.2021, 13:12
Выборы в Карелии: главные цифры и политические итоги
24.09.2021, 11:36
В Карелию идет бабье лето

Чтиво

28.09.2021 10:22
Без политики
Счастливая семерка карельской здравницы «Кивач»
Клиника «Кивач» заняла 7-е место в рейтинге «Топ-100 российских здравниц» в номинациях «Инвестиционная привлекательность» и «Масштаб бизнеса».
Как продавать в интернете? Доверьте это профессионалам!
27.09.2021 12:08
На острие офтальмологии
24.09.2021 10:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»