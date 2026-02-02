Два ведущих врача из Карелии получили престижные федеральные награды в Санкт-Петербурге

Специалисты Республиканской больницы им. В.А.Баранова отмечены высокими наградами на IV Конгрессе терапевтов Северо-Запада в Санкт-Петербурге.
Наталья Везикова, главный внештатный терапевт республики, профессор удостоена серебряного ордена Гиппократа. Эта награда является высшей общественной наградой в России, которая вручается за выдающиеся заслуги в здравоохранении, верность профессии и медицинскому долгу.
Ирина Марусенко, главный внештатный ревматолог Карелии, профессор кафедры госпитальной терапии Медицинского института ПетрГУ награждена медалью имени академика А. И. Мартынова. Эта профессиональная награда присуждается за значительный вклад в развитие отечественной терапии, медицинской науки и образования.
Врачи работают в Республиканской больнице имени В. А. Баранова и совмещают клиническую практику с преподаванием в Медицинском институте Петрозаводского государственного университета. Награды подтверждают признание их профессионального вклада на федеральном уровне, подчеркивает паблик регионального Минздрава.
Ранее в эксклюзивном интервью «Столице на Онего» главный внештатный терапевт Минздрава Республики Карелия, доктор медицинских наук, профессор Наталья Николаевна Везикова рассказала о ключевых проблемах и приоритетах в борьбе с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в регионе.