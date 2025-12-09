Два ветхих дома сносят в Петрозаводске

В двух районах карельской столицы ликвидируют аварийное жильё.
В Петрозаводска продолжается снос аварийных расселённых домов. Сегодня, 10 декабря, подрядчик ликвидирует дом № 11 по улице Державина и дом № 44 по проспекту Октябрьскому. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.
— Эти важные преобразования стали возможными благодаря механизму комплексного развития территорий, бюджетному финансированию и помощи благотворителей, — добавила она.
Ранее в столице Карелии завершился снос ветхих домов на проспекте Первомайском, 70 и 72, улице Кутузова, 54 и улице Державина, 3.
Также мы писали, что на пересечении улиц Ровио и Лыжной в микрорайоне Кукковка ликвидировали три аварийных дома. На освободившейся территории планируется строительство многоквартирного жилья с встроенным детским садом на 40 мест.