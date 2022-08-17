Два внедорожника не смогли разъехаться на оживленной улице Петрозаводска (ФОТО)

Водитель пикапа получил травмы в ДТП на набережной Варкауса.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, 22 августа в 08.50 в районе дома № 15 по набережной Варкауса водитель автомобиля Toyota Highlander неправильно выбрал скорость и совершил наезд на стоящий пикап Mazda BT-50.

В результате аварии травмы получил 45 - летний водитель пикапа, ему назначено амбулаторное лечение. Разовая медицинская помощь была оказана 34 - летнему водителю Toyota Highlander.

Ранее сообщалось, во дворах отдаленного микрорайона Петрозаводска «семерка» протаранила внедорожник и скрылась.