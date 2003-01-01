Два водителя двухколесного транспорта пострадали в ДТП в Петрозаводске

В Петрозаводске за два дня произошло два ДТП с пострадавшими водителями мототранспорта.

Подробности обеих аварий рассказали в ГАИ.

29 августа на Вытегорском шоссе недалеко от улицы Ивана Земнухова в аварию попал водитель электровелосипеда. 55-летняя женщина за рулем автомобиля Citroën поворачивала налево на перекрестке без светофора и не уступила дорогу электровелосипеду KUGOO KIRIN.

Электровелосипед ехал прямо навстречу машине. В результате столкновения 40-летний водитель электровелосипеда получил травмы.

Второе происшествие случилось 31 августа на Лесном проспекте у дома 49. Водитель автомобиля Geely Coolray начал перестраиваться и не уступил дорогу мотоциклу Honda, который ехал рядом без смены полосы. Когда упал с транспортного средства, когда попытался избежать столкновения. В этом ДТП также пострадал 40-летний водитель мотоцикла.

Полиция выясняет обстоятельства этих происшествий.