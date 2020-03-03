Два водителя пострадали при столкновении автомобилей в Петрозаводске

ДТП произошло 3 марта на Пряжинском шоссе, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 18.10 на 10 км Пряжинского шоссе 19-летний водитель Daewoo Matiz неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом "22370С", за рулем которого находился 37-летний мужчина.

В результате столкновения травмы получили оба водителя. Им назначено амбулаторное лечение.

Ранее в Петрозаводске водитель не смог вовремя затормозить и устроил ДТП на встречке.