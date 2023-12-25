Два водителя пострадали в ДТП на федеральной трассе в Карелии

Утром 25 числа на автодороге А-121 не поделили дорогу две легковушки.

В понедельник, 25 декабря, в 11.30, на федеральной автодороге «Сортавала» в Питкярантском районе произошло ДТП.



По предварительным данным республиканской Госавтоинспекции, водитель Ford Mondeo двигался по второстепенной дороге и не пропустил автомобилиста за рулем Nissan Almera, который ехал по главной.



В результате оба водителя получили травмы. По факту ДТП проводится проверка.