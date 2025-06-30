Два водителя пострадали в ДТП с тремя машинами под Петрозаводском

В Прионежском районе произошло групповое ДТП.
9 июля около 14:10 на подъезде к Петрозаводску 63-летний водитель Nissan не соблюл безопасную дистанцию и врезался в движущийся Renault.
От удара Renault въехал в стоящий Chevrolet. В результате аварии пострадали два водителя. Травмированы мужчина, управлявший Nissan, и 35-летний водитель Renault. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напоминим, ранее в Петрозаводске в аварии с полицейской машиной пострадали три человека.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание