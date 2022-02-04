Два водителя пострадали в лобовом столкновении на дороге в Карелии

В Прионежском районе Карелии водитель выехал на встречную полосу и устроил аварию с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В воскресенье, 6 февраля, в 11.25 в Прионежском районе, на автодороге «Петрозаводск — Суоярви» 16 км столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Chevrolet допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем LADA Niva.

В результате ДТП оба водителя травмированы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.