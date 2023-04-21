Два ж/д переезда в Петрозаводске закроют из-за демонтажа старых путей

Схема движения транспорта изменится в районе двух железнодорожных переездов в Петрозаводске, предупредили в мэрии.

По информации ОАО «РЖД», с 21.00 часов 29 июня до 05.00 часов 30 июня движение в районе железнодорожного переезда на Ключевой улице будет запрещено. На этом участке демонтируют старые пути. Для удобства пешеходов у места работ появится временный переход.



В районе железнодорожного переезда на улице Антонова движение будет запрещено с 20.00 часов 3 июля до 07.00 часов 4 июля. На отрезке дороги проведут аналогичные работы.



Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее выбирать пути объезда.



