Железнодорожники из Карелии предстанут перед судом за кражу 393 литров бензина

Машинист вместе с помощником похитил 17 канистр топлива.

Транспортная полиция Карелии завершила расследование уголовного дела в отношении двух железнодорожников — 35-летнего машиниста и его 43-летнего помощника. Их обвиняют в краже дизельного топлива из подвижного состава.

Как установило следствие, в конце мая 2025 года мужчины во время рабочего рейса на одном из перегонов в Костомукшском городском округе остановили тепловоз. Они слили 393 литра дизельного топлива в 17 заранее подготовленных пластмассовых канистр.

После слива злоумышленники выгрузили канистры из тепловоза и спрятали их вдоль железнодорожного полотна. Они планировали позже вернуться за похищенным на личном автомобиле, однако их задержали правоохранители.

В ходе осмотра места происшествия транспортные полицейские обнаружили и изъяли все спрятанные канистры с топливом. Ущерб, причиненный железнодорожной компании, составил более 17 тысяч рублей. Обвиняемые полностью его возместили.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее суд в Суоярви отпустил железнодорожников, сливших дизель с тепловоза.