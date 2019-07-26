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Новости. Криминал
18:00, 26 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Горовых

Два жителя Беломорска обогатились на одном колодце

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Серия краж канализационных крышек раскрыта в Беломорском районе, сообщили в МВД Карелии.

В ОМВД России по Беломорскому району поступило заявление о краже шести канализационных люков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 43-летнего местного жителя.

По версии полиции, горожанин, занимаясь сбором металлолома на территории бесхозного расселенного жилфонда, приметил кольца люков и решил их похитить. Демонтировав изделия, он сбыл их в пункт приема металлолома.

Примечательно, что ранее другой местный житель похитил с этих же колодцев крышки.

Личность второго похитителя устанавливается.

Возбуждены уголовные дела о кражах. В обоих случаях подозреваемым максимально грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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