Два жителя Карелии украли в магазине икру на 145 тысяч рублей

Полиция Лахденпохского района расследует уголовное дело о краже из магазина, сообщили в МВД республики.

В полицию Лахденпохского района поступила информация о незаконном проникновении в один из магазинов города. Утром работники заведения обнаружили, что замок на двери сломан, а из холодильника пропали банки с икрой. Общий ущерб составил почти 145 тысяч рублей.

По камерам видеонаблюдения полицейские смогли установить подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей, 38 и 45 лет.

Рецидивисты дали признательные показания. Икру они успели продать. Теперь в отношении них по статье «кража» возбуждено уголовное дело.