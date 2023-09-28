Два жителя Петрозаводска пойдут под суд за вымогательство и похищение человека

Следком Карелии направил в суд уголовное дело по обвинению местных жителей в нескольких эпизодах вымогательства и похищении человека.

Следователи Петрозаводска Следкома Карелия завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины и вступившего с ним в преступный сговор 41-летнего петрозаводчанина по обвинению в вымогательстве и похищении человека.



Следствие установило, что в феврале текущего года один из обвиняемых, не получив от потерпевшего в оговоренный срок деньги за покупку автомобиля, договорился со своим знакомым похитить должника. Обманув потерпевшего, злоумышленники добились, чтобы он сел в их автомобиль. Во время поездки один из обвиняемых накинул на голову потерпевшего плед и приставил к его подбородку пневматический пистолет. Потерпевший при этом не мог сопротивляться и покинуть автомобиль.

Потом обвиняемые насильно привели потерпевшего в дом на одной из железнодорожных станций Прионежского района. Там они связали свою жертву проводом, а затем избили руками и ногами. Получив от потерпевшего обещания вернуть деньги, злоумышленники его отпустили.



Как стало известно, обвиняемые также вымогали деньги у сожительницы потерпевшего, звоня по телефону, а также отправляя женщине сообщения с угрозами применения насилия к ней и ее родственникам.



Во время предварительного следствия обвиняемые находились под стражей. Вину они не признали, отметили в пресс-службе Следкома Карелии.

Следователи собрали достаточно доказательств о причастности обвиняемых к совершенным преступлениям. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.